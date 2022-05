Ein Wohnungsbrand in Trier hat am Donnerstag einen größeren Rettungseinsatz ausgelöst. Wie die Stadt mitteilte, brach das Feuer in einem Appartement im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses aus, dessen Besitzer nicht zu Hause war. Da in dem Haus insgesamt 40 Personen gemeldet seien, habe die Berufsfeuerwehr einen größeren Einsatz ausgerufen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte habe sich der Rauch bereits über das Treppenhaus ausgebreitet.