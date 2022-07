Petra Berg lächelt in der Staatskanzlei in die Kamera. Foto

Trotz Hitze und Trockenheit gibt es im Saarland derzeit keine Grund- und Trinkwasserknappheit. "Jedes Jahr bildet sich deutlich mehr Grundwasser nach als verbraucht wird. Das hat sich auch in diesem Jahr nicht geändert", sagte Umweltministerin Petra Berg (SPD) am Sonntag laut Mitteilung. Niederschläge im Sommer tragen der Ministerin zufolge kaum zur Grundwasserneubildung bei.

Ein Absinken der Wasserspiegel in den Sommermonaten sei natürlich gegeben, was in der Regel im darauffolgenden Winterhalbjahr wieder ausgeglichen werden könne. "Insofern belastet auch eine längere Trockenperiode im Sommer die Grundwasserneubildung kaum, im Gegensatz zu ausbleibenden Niederschlägen im Winter."

