Bei Auseinandersetzungen von zwei Gruppen in Saarbrücken hat ein Jugendlicher leichte Schnittverletzungen erlitten. Das teilte die Polizei in der saarländischen Landeshauptstadt am Sonntag mit. Demnach waren die Gruppen aus zunächst ungeklärten Gründen am Samstag innerhalb kurzer Zeit zweimal in Streit geraten. Dabei habe ein 18-Jähriger oberflächliche Schnittverletzungen erlitten, die vor Ort behandelt wurden. Den Ermittlungen zufolge sollen bei dem Streit der beiden Gruppen auch Pfefferspray und nicht näher benannte Schlagwerkzeuge eingesetzt worden sein.