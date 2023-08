Eine Ruhestörung hat in Mainz zu einer Auseinandersetzung mit zwei Verletzten geführt. Ein 38 Jahre alter Mann hatte nach ersten Erkenntnissen am Mittwochmorgen während eines Streits einem 23-Jährigen mit einer Pistole auf den Kopf geschlagen und eine 55-Jährige im Bereich des Handrückens leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Zuvor soll sich der 38-Jährige Zeugenaussagen zufolge über eine Ruhestörung aufgeregt haben und war mit den beiden angeblichen Verursachern in ein Handgemenge geraten.