Die meisten Menschen in Rheinland-Pfalz sind laut einer Befragung mit ihren Lebensbedingungen zufrieden. Geschätzt werde vor allem die Natur und die hohe Lebensqualität, teilte das SWR Politikmagazin «Zur Sache Rheinland-Pfalz» in Mainz am Donnerstag aus den Ergebnissen der von ihm beauftragten repräsentativen Studie mit. Als negativ bewertete dagegen etwa jeder fünfte Befragte die Verkehrsinfrastruktur. Mit der Landespolitik war zudem rund jeder Zehnte nicht zufrieden.