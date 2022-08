Das Rheinufer in Mainz soll in den kommenden Jahren in drei Schritten attraktiver werden. "Ich wünsche mir, dass wir die Stadt und das gesamte Rheinufer zeigen können", sagte Oberbürgermeister Michael Ebling im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. "Mehr Raum, eine höhere Aufenthaltsqualität und mehr Grün", beschrieb der SPD-Politiker die Ziele des Konzepts.