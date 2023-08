Der eingeschleppte Nordamerikanische Ochsenfrosch wird von den rheinland-pfälzischen Behörden im Grenzgebiet zu Baden-Württemberg weiter bekämpft. Nachdem die Art sich zunächst rechtsrheinisch etabliert habe, wo sie einst freigesetzt wurde, sei das Tier nun auch in den linksrheinischen Rheinauen südlich von Germersheim beobachtet worden, teilte die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD) in Neustadt/Wstr. mit. Die Frösche hätten etwa in Baggerseen optimale Lebensbedingungen. Der Gesamtbestand werde derzeit auf einige Tausend Tiere geschätzt.