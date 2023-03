Der saarländische Landtag schreibt wesentliche Klimaziele des Saarlandes bis zum Jahr 2045 in einem neuen Klimaschutzgesetz fest. Das Parlament stimmte am Mittwoch in Saarbrücken in erster Lesung mit den Stimmen der SPD einem entsprechenden Gesetzentwurf zu und verwies ihn zur weiteren Beratung an den Umweltausschuss. Das Gesetz solle eine "verlässliche Planungsgrundlage" für die Maßnahmen zum Klimaschutz schaffen.