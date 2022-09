Wegen abgestorbener, umgestürzter oder notgeernteter Bäume hat sich die Wiederbewaldungsfläche in Rheinland-Pfalz Ende 2021 auf mehr als 37.000 Hektar summiert. Das entspricht etwa 52.000 Fußballfeldern. Die Folgen des Klimawandels seien in den Wäldern deutlich sichtbar, erklärte die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) am Samstag zur Eröffnung der Regionalmesse "Westerwälder Holztage" in Oberhonnefeld-Gierend.