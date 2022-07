Forstleute haben mit der sogenannten Waldzustandserhebung zur Dokumentation der Umweltschäden in Rheinland-Pfalz begonnen. Bis zum 5. August werden landesweit rund 4000 Bäume auf die Folgen von Luftschadstoffen, Baumkrankheiten, Dürre und Fraßschäden begutachtet, wie das Umweltministerium in Mainz am Mittwoch mitteilte. Die Forstleute untersuchen etwa, wie dicht das Blätterdach ist, ob es Verfärbungen an Nadeln oder Blättern gibt und sich beispielsweise eine Pilzkrankheit an der Rinde ausbreitet.