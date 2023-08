Bei einer Kollision zweier Autos im Landkreis Altenkirchen sind drei Menschen leicht verletzt worden. Ein 18-Jähriger verlor am Dienstag in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto und prallte auf den entgegenkommenden Wagen einer 47-Jährigen, wie die Polizei Betzdorf am Mittwoch mitteilte. Der junge Mann sei mutmaßlich zu schnell unterwegs gewesen. Das Auto des 18-Jährigen fuhr nach der Kollision in eine Böschung und überschlug sich mehrmals. Der Fahrer und sein ebenfalls 18-jähriger Beifahrer verletzten sich ebenso wie die 47-Jährige leicht.