Eine 23 Jahre alte Motorradfahrerin ist auf der Landstraße 469 zwischen Niederhausen (Kreis Bad Kreuznach) und Oberauerbach (Zweibrücken) gestürzt und hat sich schwer verletzt. Die Frau habe am Samstagabend in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über ihr Motorrad verloren, sei von der Straße abgekommen und gestürzt, teilte die Polizei mit. Sie wurde den Informationen zufolge mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.