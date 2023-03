Mit 3,14 Promille Alkohol im Blut hat ein 52-Jähriger nahe der Mittelmosel ein Verkehrszeichen angefahren und die flache Insel eines Verkehrskreisels geradeaus überquert. Der Mann kam nach dem Unfall am Samstag in Lösnich im Kreis Bernkastel-Wittlich leicht verletzt vorsorglich in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Gegen den Autofahrer aus dem saarländischen Kreis St. Wendel wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Im Einsatz waren die Feuerwehren von Lösnich und Zeltingen-Rachtig, ein Notarztfahrzeug, ein Rettungswagen sowie eine Polizeistreife.