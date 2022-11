Ein Bagger ist in St. Ingbert (Saarpfalz-Kreis) einem entgegenkommenden Auto ausgewichen und hat sich dabei überschlagen. Ersten Ermittlungen zufolge wollte der 26 Jahre alte Baggerfahrer am Montagmittag einen Zusammenstoß mit einem Auto verhindern, das ihm auf seiner Fahrbahn in einer Kurve entgegenkam. Beim Ausscheren auf den angrenzenden Grünstreifen kam es Polizeiangaben zufolge zu dem Überschlag.