Bei einem nächtlichen Verkehrsunfall hat ein Mann mit seinem Wagen zunächst den Zaun des Flugplatzes in Speyer durchbrochen und dann mehrere Schleifen auf der Wiese des Flugplatzes gedreht. Anschließend sei der 34-Jährige ausgestiegen und habe sich in seinen in der Nähe geparkten Lastwagen schlafen gelegt, teilte die örtliche Polizeidirektion am Samstag mit. Die Polizei fand der Mann nach Zeugenhinweisen - ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von 1,89 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. An dem Zaun sei ein Schaden von etwa 5000 Euro entstanden, hieß es.