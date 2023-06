Ein Motorradfahrer ist nach einer Kollision mit einem Auto im Landkreis Bernkastel-Wittlich an der Unfallstelle gestorben. Der Wagen und das Motorrad kollidierten am Freitagmittag auf der L47 bei Maring-Noviand, wie die Polizei mitteilte. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer in die Böschung geschleudert und starb dort an seinen schweren Verletzungen. Die Autofahrerin blieb unverletzt.