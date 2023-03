Eine 20 Jahre alte Motorradfahrerin hat in Schmelz (Landkreis Saarlouis) die Kontrolle über ihre Maschine verloren und ist schwer verletzt worden. Die junge Frau habe auf einer Bundesstraße eine Auto überholt und sei dann nach rechts von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Auf dem Grünstreifen sei sie mit einer Baumwurzel kollidiert und vom Motorrad geworfen worden. Die 20-Jährige musste nach dem Unfall am Samstag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.