Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 268 sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Die Fahrzeuge stießen zwischen dem saarländischen Britten (Landkreis Merzig-Wadern) und dem rheinland-pfälzischen Zerf (Landkreis Trier-Saarburg) zusammen, wie die Polizei Saarburg mitteilte. Die Insassen, die am Montagnachmittag jeweils allein in ihren Autos unterwegs waren, wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge nicht. Die Unfallstelle auf der B268 war für rund zwei Stunden teils voll gesperrt.