Nach einem Insektenstich ist ein Motorradfahrer in Kaiserslautern gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 60-Jährige am Donnerstagnachmittag auf einer Kreisstraße unterwegs, als ihm das Insekt in den Hals stach. Der Mann verlor die Kontrolle über das Motorrad und kam links von der Fahrbahn ab. Nach dem Sturz wurde er in ein Krankenhaus gebracht.