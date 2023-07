Ein 14 Jahre alter Junge ist am frühen Montag in Saarbrücken mit einem Auto an die Fassade eines Geschäftshauses gekracht. Er blieb unverletzt, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Jugendliche hatte nach ersten Ermittlungen heimlich die Autoschlüssel für den Van seines Vaters an sich genommen. Laut Zeugenaussagen stieß er auf seiner Fahrt zunächst gegen zwei geparkte Autos, bevor er beim Abbiegen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen die Hausfront fuhr. Dort wurde die Eingangstür zu einem Kiosk und die Fassade des Hauses beschädigt.