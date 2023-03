Ein 50-jähriger Mann ist bei einem Autounfall bei Neustadt an der Weinstraße tödlich verunglückt. Eine 38-jährige Frau und zwei Kinder erlitten leichte Verletzungen, wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei am Freitag mitteilten. Der 50-Jährige habe den ersten Erkenntnissen zufolge bei der Auffahrt auf die Bundesstraße 39 am Donnerstagmorgen die Vorfahrt missachten.