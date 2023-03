Bei einem Auffahrunfall auf der A48 im Bereich des Autobahndreiecks Dernbach ist am Donnerstag ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann sei am Nachmittag nahezu ungebremst auf einen Sattelzug am Stauende aufgefahren, teilte die Polizei mit. Die Autobahn musste zeitweise voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde in Richtung Köln abgeleitet. Die Überleitung der A48 in Fahrtrichtung Frankfurt war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für drei Stunden gesperrt, wie es am späteren Abend hieß.