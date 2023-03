Eine Zehnjährige ist in Emmelshausen (Rhein-Hunsrück-Kreis) von einem Auto erfasst worden, nachdem sie aus dem Schulbus ausgestiegen war. Der Wagen hatte den Bus am Donnerstagnachmittag an einer Haltestelle überholt, während Schulkinder ausstiegen, wie die Polizei mitteilte. Laut Zeugenaussagen hat sich der Fahrer oder die Fahrerin des Wagens nicht an die vorgegebene Schrittgeschwindigkeit und den notwendigen Sicherheitsabstand gehalten. Der Schulbus hatte den Angaben zufolge mit Warnblinklicht gehalten. Das Mädchen wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.