Ein Autofahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall auf der B270 im Kreis Kaiserslautern mit seinem Wagen überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Der 19-Jährige war aus bisher unbekannten Gründen am Samstag bei Katzweiler mit seinem Fahrzeug in einer Kurve von der Straße abgekommen und in der Folge über einen Bach geflogen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Danach durchbrach das Auto einen Weidezaun, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die 18 Jahre alte Beifahrerin wurde den Angaben zufolge leicht verletzt. Beide Insassen hatten sich selbst aus dem Autowrack befreit und wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.