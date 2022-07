Tödliche Verletzungen hat ein Motorradfahrer auf einer Bundesstraße in Alsenz (Donnersbergkreis) beim Zusammenstoß mit einem Pkw erlitten. Ein 75-jähriger Autofahrer aus dem Saarland geriet am Sonntag aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und erfasste dort den Biker aus NRW. Wie die Polizei in Rockenhausen mitteilte, wurden beide Fahrzeuge in ein angrenzendes Feld geschleudert. Für den 56 Jahre alten Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät. Der Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 75-jährige Fahrer und seine 74-jährige Beifahrerin wurden dabei ebenfalls verletzt, nach Polizeiangaben aber nicht lebensgefährlich.