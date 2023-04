Mit vereister und beschlagener Scheibe hat ein Autofahrer einen Fußgänger übersehen. Der 68-Jährige prallte auf Motorhaube und Windschutzscheibe und wurde schwer verletzt, wie die Polizei in Koblenz am Mittwoch mitteilte.

Der 24 Jahre alte Fahrer eines Kastenwagens war am Montagmorgen in Niederfischbach (Landkreis Altenkirchen) losgefahren. Laut Polizei hatte er die Vereisung seiner Scheiben nicht ausreichend entfernt. Beim Fahren beschlug dann auch noch die Frontscheibe. "Infolge dieser schlechten Sicht" habe er den querenden Fußgänger nicht gesehen. Der Mann erlitt bei dem Aufprall schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.