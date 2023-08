Ein betrunkener Fahrer ist einem Auto aufgefahren und hat damit gleich eine Kette von Auto-Beschädigungen ausgelöst. Am Sonntagmorgen fuhr der 21-Jährige ungebremst auf ein in Sankt Ingbert am Fahrbahnrand geparktes Auto einer Anwohnerin zu, wie die Polizei mitteilte. Durch den starken Aufprall löste der Fahrer eine Kette von Schäden aus - so stieß das getroffene Auto auf eine Hausfront und den Wagen einer Frau, der wiederum auf ein anderes Auto eines Anwohners prallte. Insgesamt vier Fahrzeuge wurden teils erheblich beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro, hieß es von der Polizei.