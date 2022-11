Ein vermutlich betrunkener Autofahrer hat in Bitburg einen Unfall verursacht, bei dem er selbst und ein weiterer Mensch verletzt wurden. Der Mann wollte am frühen Montagabend mit seinem Wagen von der Mötscher Straße (B50) auf den Südring einbiegen, wobei er anscheinend ein entgegenkommendes Auto übersah. Es kam zum Zusammenstoß, außerdem wurde nach Angaben der Polizei ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen. Weitere Details zum Unfallgeschehen und zu den Verletzten konnte die Polizei in der Nacht zum Dienstag zunächst nicht machen.