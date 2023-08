Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß seines Fahrzeugs mit einem Auto auf der A60 bei Mainz-Finthen schwer verletzt worden. Der Mann wurde bei dem Unfall am Donnerstagabend von seiner Maschine geschleudert und prallte im Grünstreifen auf, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach eilten dem verletzten Fahrer sofort mehrere Menschen, darunter auch eine Ärztin, zur Hilfe. Die Ersthelfer sicherten die Unfallstelle und löschten das Motorrad, das bei dem Unfall in Brand geraten war. Der Biker wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.