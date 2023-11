Eine 50-jährige E-Bike-Fahrerin ist nach Angaben der Polizei am Montagnachmittag von hinten von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die Frau sei dadurch zunächst auf das Auto und anschließend auf die Straße geschleudert worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zu ihren Verletzungen sowie dem aktuellen Gesundheitszustand machte die Polizei keine weiteren Angaben.