Ein 18 Jahre alter Fahranfänger ist betrunken zur Führerscheinstelle gefahren, um dort seinen Führerschein abzuholen. Er sei am Morgen auf der Autobahn 65 in Richtung Landau von der Fahrbahn abgekommen und habe die Leitplanke beschädigt, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei der Unfallaufnahme konnte der 18-Jährige einen vorläufigen Führerschein vorzeigen. Als die Polizei bei ihm einen Alkoholatem feststellte, machte sie einen Test, der einen Wert von 1,49 Promille ergab. Dem Mann wurde Blut entnommen und es wurde ein entsprechendes Verfahren gegen ihn eingeleitet.