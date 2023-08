Der Fahrer eines hochmotorisierten Sportwagen-Prototyps hat den teuren Wagen auf der A6 geschrottet, weil er nach Polizeiangaben schlicht zu schnell unterwegs war. Der Mann habe am Freitagmorgen in Richtung Mannheim die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei kurz hinter der Anschlussstelle Enkenbach-Alsenborn in die Mittelleitplanke gefahren, teilte die Polizei mit. Der Fahrer und ein weiterer Insasse blieben unverletzt, am Auto entstand Totalschaden. Die Polizei schätzte den Fahrzeugwert auf etwa 200.000 Euro.