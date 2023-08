Ein Fahrer ist am Samstagmorgen mit seinem Kleintransporter auf der Autobahn 65 eine Böschung hinuntergestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der 32-Jährige bemerkte auf der linken Spur Richtung Karlsruhe fahrend zu spät, dass er eigentlich an der Anschlussstelle Kandel-Süd abfahren wollte und lenkte seinen Transporter abrupt nach rechts Richtung der Ausfahrt, wie die Polizei mitteilte. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit kam er demnach mit dem Wagen von der Straße ab und fuhr mittig auf die Leitplanke. Von dort stürzte der Transporter mit dem Fahrer die Böschung runter und blieb auf dem Dach liegen, wie es weiter hieß. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.