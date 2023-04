Eine Familie mit drei Kindern ist in ihrem Fahrzeug auf der Autobahn 6 eine Böschung hinuntergestürzt und verletzt worden. Mutter und Vater hätten bei dem Unfall am Freitagmorgen in Höhe der Anschlussstelle St. Ingbert im Saarland schwere Verletzungen davongetragen, die Kinder leichte, teilte die Polizei mit.