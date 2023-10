Eine junge Frau ist bei einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei auf einer Bundesstraße bei Koblenz mit ihrem Wagen verunglückt. Die 23-Jährige wurde am Sonntag aus ihrem Auto befreit und war nicht mehr ansprechbar, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr habe nicht bestanden. Die Beamten hätten sie kontrollieren wollen, nachdem sie unsicher über einen Bordstein gefahren sei. Daraufhin habe sie Gas gegeben. In einer Ausfahrt habe sie vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle verloren und sei in die Schutzplanken gekracht. Bei ihr sei Atemalkohol festgestellt worden.