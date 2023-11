Eine 59 Jahre alte Autofahrerin hat nach ersten Erkenntnissen ein Stoppschild missachtet und damit einen Unfall mit zwei Schwerverletzten ausgelöst. Ein weiterer Mensch wurde bei der Kollision am Mittwoch leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall passierte zwischen Ober-Hilbersheim im Landkreis Mainz-Bingen und Vendersheim im Landkreis Alzey-Worms. Den Angaben zufolge stieß das Fahrzeug der Frau am Nachmittag mit einem vorfahrtsberechtigten Wagen zusammen. Die Kreuzung musste für etwa drei Stunden in alle Richtungen gesperrt werden. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.