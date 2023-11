Die Autobahn 6 ist in der Nähe der Anschlussstelle Wattenheim nach einem Lkw-Unfall in Fahrtrichtung Mannheim gesperrt. Der Lastwagen sei aus bislang noch ungeklärter Ursache in die Leitplanke gefahren, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei am Dienstagabend in Kaiserslautern. Verletzte habe es nicht gegeben. Andere Fahrzeuge seien nicht beteiligt. Der Laster liege auf der Seite, die Bergung werde voraussichtlich mehrere Stunden dauern.