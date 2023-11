Ein Fußgänger ist auf einem Zebrastreifen in Andernach (Landkreis Mayen-Koblenz) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 18 Jahre alter Autofahrer habe den Mann am Dienstagabend laut bisheriger Ermittlungen übersehen, teilte die Polizei mit. Der 38-Jährige sei durch die Kollision in die Frontscheibe des Autos geschleudert worden. Er erlitt dabei mehrere Knochenbrüche. Rettungskräfte brachten ihn in ein Koblenzer Krankenhaus. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Der Autofahrer erlitt einen Schock und wurde ebenfalls ärztlich versorgt.