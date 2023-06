Ein Mann ist in Bernkastel-Kues (Kreis Bernkastel-Wittlich) mit seinem Motorrad gegen einen Transporter geprallt und schwer verletzt worden. Der 44-Jährige war am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 53 in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Da der Fahrer betrunken war, musste er zudem eine Blutprobe abgeben und seinen Führerschein abgeben.