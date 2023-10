Ein Motorradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto im Bereich der Autobahnbrücke in Bruchmühlbach-Miesau (Landkreis Kaiserslautern) schwer verletzt worden. Der Autofahrer habe das Zweirad beim Abbiegen übersehen, teilte die Polizei am Sonntag in Landstuhl als Grund für den Unfall mit. Nähere Angaben zu dem Verletzten gab es zunächst nicht. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall am Samstagabend unverletzt.