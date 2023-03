An einem Stauende auf der Autobahn 3 bei Ebernhahn (Westerwaldkreis) ist es am Donnerstagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Mindestens eine Person wurde verletzt, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte und Feuerwehr sind im Einsatz. Die A3 ist in Fahrrichtung Süd voll gesperrt.