Beim Zusammenstoß zweier Autos bei Dillingen in der Nähe von Saarlouis ist eine 51 Jahre alte Frau lebensgefährlich verletzt worden. Ein 22 Jahre alter Fahrer wurde bei der Kollision am Samstagabend schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 22-Jährige geriet demnach mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Auto der 51-Jährigen zusammen. Eines der Autos fing Feuer. Die Bundesstraße zwischen Saarlouis und Dillingen war für mehrere Stunden voll gesperrt.