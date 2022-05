Beim Zusammenstoß mit einem Lkw auf der Bundesstraße 269 im Saarland ist am Freitag ein 41 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Zwischen Ensdorf und Überherrn (Kreis Saarlouis) kam der Mann nach Polizeiangaben in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden Lkw. Der Pkw-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Nach der Bergung durch die Feuerwehr konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.