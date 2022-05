Ein Kleinflugzeug ist in Wershofen im nördlichen Rheinland-Pfalz abgestürzt. Es gebe einen Toten - dabei handele es sich nach ersten Erkenntnissen um den Piloten, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch in Adenau im Kreis Ahrweiler. Weitere Einzelheiten würden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.