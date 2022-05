Ein Zug hat in Wirges im Westerwald an einem unbeschrankten Bahnübergang einen Mann mit Ohrstöpsel erfasst und tödlich verletzt. «Wir gehen zweifelsfrei von einem Unfall aus», sagte ein Polizeisprecher in Montabaur am Montag. Der 59-jährige Mann aus der Verbandsgemeinde Wirges habe am Sonntag die Gleise mit seinem Hund überquert. «Er hat wohl das Herannahen des Zuges nicht mitbekommen», ergänzte der Polizeisprecher. «Es ist eine gerade Strecke dort, und es ist hell gewesen.» Zuvor hatte der SWR berichtet.