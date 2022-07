Bei einem Auffahrunfall mit einer Straßenbahn in Riegelsberg sind drei Menschen leicht verletzt worden. Der Fahrer einer Saarbahn war am Freitagnachmittag auf ein stehendes Auto aufgefahren, wie die Polizei am Abend mitteilte. Den Angaben zufolge hatte er vermutlich aus Unachtsamkeit den Rückstau vor einer Ampel übersehen. Durch die Kollision wurde das Auto auf einen weiteren Wagen geschoben. Eine Frau in der Saarbahn, der Fahrer und die Beifahrerin des vorausfahrenden Autos wurden leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 100.000 Euro.