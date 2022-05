Ein vermisster 65-Jähriger aus Zweibrücken ist tot in einer Schlucht in Homburg-Einöd gefunden worden. Fußgänger hätten den Mann am Sonntagnachmittag entdeckt, teilte ein Sprecher der Polizei am Montag in Saarbrücken mit. Er habe sich Samstag aus der Uniklinik Homburg entfernt gehabt. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es keine. Das Gelände bei der Schlucht sei «ziemlich unwegsam», sagte der Sprecher. Der Tote sei in einer aufwendigen Aktion von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk geborgen worden. Zuvor hatte die «Saarbrücker Zeitung» darüber berichtet.