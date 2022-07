Ein Vogel hat Freitagnacht für einen Stromausfall in Großkarlbach und Bissersheim gesorgt. Der Vogel hatte sich auf einen Verteilermast gesetzt und so die Sicherung des Stromnetzes rausspringen lassen, wie die Polizei mitteilte. Es sei dabei kein Schaden entstanden. Am frühen Samstagmorgen lief der Strombetrieb wieder ohne Störung.