Der Fahrer eines Linienbusses in Bingen ist am frühen Mittwochmorgen hinter dem Steuer gestorben. Es habe sich um einen medizinischen Notfall gehandelt, sagte ein Polizeisprecher in Mainz. Fahrgäste seien nicht an Bord gewesen. Der von dem 65-Jährigen gefahrene Bus habe in einem verkehrsarmen Gebiet quer auf der Straße gestoppt. Zeugen alarmierten den Rettungsdienst. Es kam zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.