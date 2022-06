Das Land Rheinland-Pfalz fördert den Aufbau des neuen Masterstudiengangs Psychotherapie an den Universitäten Trier und Koblenz-Landau sowie der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Studierende sollen ihn ab dem Wintersemester 2023/2024 aufnehmen können, wie das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit am Dienstag mitteilte. Dafür stellt das Land den Hochschulen demnach bis 2023 rund 30 neue Stellen und ein Budget zur Verfügung.